“E’ una serata bellissima. L’unico e solo rammarico è che si sarebbe potuta e dovuta celebrare nel nuovo campo di calcio di Catona se non fosse stato per quella mano criminale e anonima che, in una notte di qualche mese fa, ha colpito Catona e la città intera distruggendo il manto erboso sintetico ormai pronto ad essere steso sul terreno da gioco. Noi, però, non ci piegheremo, non ci fermeremo e daremo il massimo per riconsegnare, nel più breve tempo possibile, l’impianto sportivo alla comunità catonese”. Così, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha salutato i cittadini e gli sportivi che, sul lungomare di Catona, hanno preso parte alla presentazione dell’Asd Catona Calcio, compagine sportiva pronta a disputare il prossimo campionato di Prima categoria. All’evento erano presenti anche l’assessore Carmelo Romeo ed il presidente del Consiglio comunale, Enzo Marra.

“Siamo contenti e felici – ha detto il sindaco Falcomatà nel ricevere una targa ricordo dal presidente della compagine biancazzurra, Erminio Esposito – di partecipare a questo evento particolarmente importante e significativo. La presenza di una realtà sportiva in un quartiere storico, nobile, antico come Catona ha una funzione soprattutto culturale, educativa e sociale perché toglie i ragazzi dalla strada e li tiene impegnati sotto il profilo fisico e mentale. Il calcio, infatti, educa ai valori della solidarietà e della comunione d’intenti e tutti noi sappiamo quanto, nella nostra città, si senta il bisogno di unità”.

Nel ringraziare il presidente Esposito, il direttore sportivo Michele Cotroneo, tutto lo staff tecnico e dirigenziale del Catona calcio, il sindaco Falcomatà ha sottolineato come “chi investe nel pallone, a livelli dilettantistici, non lo fa per un vantaggio personale o per trarne profitto, ma perché spinto dall’amore per lo sport e per il proprio territorio. A tutti loro, va la gratitudine più grande ed il più forte in bocca a lupo”.

Auguri e ringraziamenti cui si è unito anche l’assessore Carmelo Romeo che, nel sottolineare l’entusiasmo dei tifosi e della gente, ha spinto “il Catona Calcio a guadagnare il palcoscenico che merita che non è, di certo, la prima categoria”.

Per il presidente del consiglio comunale, Enzo Marra, “l’amministrazione di Palazzo San Giorgio continuerà a sostenere ogni spot ed ogni attività sportiva”. “Ogni cittadino – ha concluso – dovrebbe difendere il proprio quartiere con la stessa grinta di Nino Lazzaro, storico portiere del Catona calcio che ha protetto i pali e scritto alcune fra le pagine più belle della nostra squadra del cuore”.