Al via i campionati regionali Aci Karting 2021

Sono stati definiti i Campionati Regionali ACI Karting 2021, questo l’elenco completo delle 11 zone in cui è suddiviso il territorio italiano e tutte le gare con validità dei rispettivi titoli di categoria, con la novità dell’evento finale del 10 ottobre 2021 per la Finale Nazionale dei Campionati Regionali a Ugento.

Di seguito la zona che interessa la Calabria:

8^ ZONA / BASILICATA, CALABRIA

14.03.2021 – Pista Sunday Club Talao, Santa Domenica Talao (CS)

11.04.2021 – Pista 2 Mari, Amato (CZ)

16.05.2021 – Pista Laureana, Laureana di Borrello (RC)

13.06.2021 – Pista Sunday Club Talao, Santa Domenica Talao (CS)

11.07.2021 – Pista 2 Mari, Amato (CZ)

12.09.2021 – Pista Sunday Club Talao, Santa Domenica Talao (CS)