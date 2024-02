Facendo seguito alle iniziative portate avanti dalla scuola in occasione del Giorno della Memoria e all’evento del 29 gennaio presso la Casa della Cultura di Palmi a conclusione del 4° Concorso nazionale di poesia per la Shoah e la Pace, il 31 gennaio, presso la sede del Liceo, in commemorazione delle vittime dell’Olocausto e per la promozione di una cultura della pace, si è tenuta una serie di attività culturali ed artistiche, che hanno visto il coinvolgimento degli studenti dell’Alvaro e dei loro docenti.

Le nostre studentesse e i nostri studenti hanno mostrato grande sensibilità e profonda commozione davanti all’importanza della memoria delle vittime della più grande tragedia del Novecento. L’elenco delle attività programmate ha incluso: la lettura delle poesie premiate al 4° Concorso nazionale di poesia per la Shoah e la Pace, opera delle nostre allieve Imara Latella (I AS) e Clara Ranieri (IV AS), e di altre poesie di allieve partecipanti al concorso e non solo; l’interpretazione di un brano tratto dal romanzo “Vita e destino” di Vasilij Grossman, da parte del comitato studentesco di teatro; la proiezione in loop di un video con la testimonianza di Francine Christophe, sopravvissuta all’Olocausto; una mostra fotografica con scatti effettuati ad Auschwitz e al Museo Ebraico di Berlino; un brainstorming con post-it su un pannello a disposizione degli allievi per le loro riflessioni sul tema; l’esposizione di lavori artistici realizzati dagli studenti, tra cui un modello in miniatura del lager di Auschwitz; l’inaugurazione del “Giardino dei Giusti”, a ricordo di quanti in Italia e nel mondo si sono spesi per salvare vite innocenti di uomini e donne ebrei sottraendole alla barbarie nazista; l’esecuzione di una selezione di brani musicali interpretati dal comitato di musica, tra cui il tema sonoro de “La vita è bella” e “La guerra di Piero” di Fabrizio De André. Un sentito ringraziamento va a tutti gli studenti del Liceo, in particolare a quelli dei comitati di analisi, teatro, letteratura e musica, ai docenti, sia di disciplina sia del gruppo di sostegno, che hanno curato le attività, in particolare alle prof.sse Antonella Catanzaro, , Amelia Cugliandro, Maria Rosaria Gioffrè, Giusy Italiano, Celestina La Capria, Cristina Lamanna, Flavia Melissari, Gabriella Panuccio, Patrizia Putrino, Serena Stilo, Carmela Sgrò (in ordine rigorosamente alfabetico) e al prof. Fabio Domenico Palumbo, e alla Dirigente Scolastica, Eva Raffaella Nicolò.