Il premier Giuseppe Conte sarà presente ai funerali di Jole Santelli in programma oggi nella chiesa di San Nicola a Cosenza. Il Presidente del consiglio dei minsitri sarà accompagnato dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese.

Il capo del governo sarà presente in forma privata e le esequie saranno celebrate dall’Arcivescovo Francesco Nolè.

Per quanto riguarda la camera ardente alla Cittadella, si sta lavorando per favorie un impianto composto da diversi padiglioni nel rispetto delle norme anti-contagio e situati nel piazzale San Francesco da Paola.

Poi sabato dalle 9 alle 15 sarà possibile rendere omaggio alla governatrice Santelli. Alle 15 il presidente della Conferenza Episcopale Calabra e vescovo della diocesi di Catanzaro Squillace mons. Vincenzo Bertolone benedirà la salma.

Ancora l’incredulità per quanto accaduto è ben viva, perdere la vita a soli 51 anni con una terribile malattia affrontata con grande dignità e sempre con spirito di servizio nelle istituzioni, è dura da accettare.

(GiLar)