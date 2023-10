Un agguato si è consumato stamattina a Reggio Calabria nei pressi della scuola primaria Sant’Elia appartenente all’istituto comprensivo “Nosside-Pythagoras”. La sparatoria sarebbe avvenuta questa mattina intorno alle 10,30 e l’obiettivo dell’agguato sarebbe un uomo, Gioele Mangiola classe ’85 già noto alle forze dell’ordine che, secondo quanto si apprende, è scampato all’attentato ha riportato lievi ferite.

Sono in corso i rilievi da parte delle forze dell’ordine per ricostruire i fatti ed effettuare i primi rilievi. Secondo quanto appreso, al momento dell’agguato non c’erano bambini all’esterno del plesso scolastico.