Qualche giorno fa gli Agenti della Polizia di Stato di Reggio Calabria hanno arrestato un cittadino nigeriano di 27 anni che ha aggredito violentemente sul viale Calabria un uomo di 66 anni e una donna polacca di 50 anni sulla sedia a rotelle. Dopo l’aggressione, interrotta da alcuni passanti che hanno notato la scena, la vittime sono state trasportate in ospedale e il nigeriano si è dato alla fuga ma dopo poco è stato comunque rintracciato e fermato dalla Polizia.

Dalle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona, si nota come le vittime siano state brutalmente aggredite dal nigeriano che ha colpito dapprima l’uomo con numerosi pugni al volto e poi ha strappato dalle mani della donna sulla sedia a rotella un bastone per deambulare, per poi colpire tante altre volte l’uomo alla testa.