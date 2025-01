Il gesto coraggioso del taurianovese Carlo Manuele, che ha salvato la vita al palmese Antonio Francone – strappandolo all’aggressione di un pitbull senza controllo – verrà omaggiato dall’amministrazione comunale con la consegna di una targa durante una cerimonia a cui parteciperà anche la vittima che porta ancora sul corpo i segni della violenza subita il 31 dicembre scorso.

L’incontro si terrà nell’ufficio del sindaco Roy Biasi, presente la giunta al completo, giovedì 30 gennaio alle 15:30 e, nelle intenzioni degli amministratori, vuole essere anche un momento nel quale il Comune inneggia alla custodia responsabile e in sicurezza degli amici a 4 zampe.

Proprio per questo Manule e Francone hanno tenuto a partecipare insieme all’incontro organizzato nel Municipio, legati ora da un gesto di straordinario coraggio che ha commosso l’Italia intera e dalla riconoscenza per la prontezza con cui il giovane taurianovese è intervenuto, sentimento di gratitudine che il Comune segnalerà attraverso un secondo dono simbolico.

Manule, che alla cerimonia si farà accompagnare da uno dei suoi cani che portava a passeggio nei frangenti dell’aggressione, è intervenuto nelle campagne di Palmi, salvando proprietario e cane gravemente feriti da un pitbull che solo dopo qualche giorno dal fatto è stato catturato.