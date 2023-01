Un 44enne aggredisce la compagna in stato di gravidanza afferrandola dal collo e minacciandola con un bastone in acciaio. Questa l’accusa che ha portato i carabinieri della stazione di Squillace ad arrestare l’uomo.

Dalla ricostruzione, l’uomo dopo aver seguito la compagna l’ha raggiunto all’interno di un esercizio commerciale del centro catanzarese. Qui l’aggressione terminata solo grazie all’intervento di alcune persone presenti alla scena.

Immediatamente dopo i militari hanno rintracciato l’uomo all’interno della propria abitazione e quest’ultimo ha consegnato ai militari il palo in acciaio, esternando, anche in questa occasione, minacce di morte all’indirizzo della convivente, qualora la stessa avesse presentato denuncia.