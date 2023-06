Non è certo una frase fatta questa citata nel titolo, ma è l’intento che hanno voluto realizzare, con successo alla Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “Monteleone-Pascoli” con il progetto per l’inclusione scolastica “Mani in pasta”.

Il mangiare insieme è condivisione, integrazione. Annulliamo le differenze!!! (Erri De Luca)

Il concetto di inclusione scolastica entra nel dibattito pedagogico italiano negli anni ’90. Successivamente, si concretizza il passaggio da un approccio basato sull’integrazione degli alunni con disabilità a un modello di didattica inclusiva, orientata al pieno sviluppo del gruppo classe. Il Decreto Inclusione n.96 del 2019 rappresenta solamente l’ultima tappa di questa rivoluzione educativa che mette al centro il valore della diversità come occasione di crescita per tutti gli alunni.

Ed è in quest’ottica che le insegnanti specializzate: Addario, Ascioti, Brancati, Fazzalari, Furfaro, Gazzana, Gentile, Guerrisi, Multari, Saccà, Speranza, Tramontana, coadiuvate dalla Referente per l’Inclusione ins. Greco, hanno realizzato un laboratorio finalizzato a sviluppare e incrementare l’autonomia degli alunni, mettendoli in condizioni di superare le proprie insicurezze.

Durante le attività “culinarie” sono stati preparati: la pizza, le crostate, i biscotti di frolla e altre specialità tipiche italiane. Ma si è spaziato anche fuori dai confini nazionali realizzando pietanze di diverse etnie: i maamoul, il pane arabo, i dorayaki giapponesi, crepes. Tutto ciò è stato possibile anche grazie al contributo delle insegnanti di classe, dei genitori, delle assistenti educative e della collaboratrice scolastica Maria Parisi.

L’entusiasmo dei bambini è stato impareggiabile, dai loro occhi trapelava la soddisfazione per aver realizzato un prodotto che hanno poi condiviso con il gruppo classe. La Dirigente Dott.ssa Maria Concetta Muscolino, soddisfatta del buon esito del progetto, ha sottolineato come le sinergie tra scuola-territorio sono quelle che danno i migliori risultati e rappresentano sicuramente una rivoluzione culturale per l’istituzione scolastica.

