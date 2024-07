Di GiLar

Gli ultimi aggiornamenti dell’incendio allo stoccaggio di rifiuti dell’ex “RaDi” non sono positivi perché nonostante gli sforzi non si è riusciti a donare l’incendio che è ancora in fase di combustione e che sta creando non pochi problemi ai mezzi di spegnimento, compreso il Canadair che per la l’immensa colonna di fumo non è stato possibile avviare l’azione via aerea. Infatti pochi istanti fa è stato diramato un ulteriore aggiornamento dal Comune di Palmi.

Il comunicato del Comune di Palmi

INCENDIO POLY2OIL – AVVISO ALLA CITTADINANZA

Le operazioni di spegnimento dell’incendio sviluppatosi nel pomeriggio presso il piazzale di stoccaggio dei materiali plastici della Poly2oil risultano estremamente complesse a causa dei materiali combusti.

Il canadair non è riuscito a eseguire le operazioni di sgancio a causa della densa coltre di fumo.

Le operazioni di spegnimento da terra proseguiranno tutta la notte e ad oltranza da parte dei Vigili del Fuoco presenti sul posto con più squadre.

Purtroppo la direzione del vento sta mutando e un acre odore si inizia ad avvertire in alcune zone della città.

La cittadinanza è inviata a limitare i movimenti, evitare di avvicinarsi nella maniera più assoluta alla zona dello stabilimento oltre che di sostare a curiosare sulle sedi stradali prossime allo stabilimento; in casa chiudere precauzionalmente porte e finestre.

Stiamo seguendo l’evolversi della situazione.