«Ieri è stato sottoscritto il contratto istituzionale di sviluppo per gli aeroporti calabresi. Un risultato importante nell’utilizzo della rimodulazione della spesa del fondo di sviluppo e coesione (215 mln) che il ministero del Sud, la Regione Calabria, Enac, Sacal e partenariato sociale hanno condiviso e definito». Lo afferma il segretario generale Cgil Calabria Angelo Sposato.

«Abbiamo chiesto come Cgil di avviare la fase operativa dell’investimento che riguarda gli aeroporti di Lamezia, Crotone e Reggio per la messa a terra dei fondi attraverso una cabina di regia istituzionale per la tracciabilità della spesa, la contrattazione d’anticipo con i soggetti attuatori e per la vigilanza sociale dell’intero investimento. È importante- sottolinea Sposato – il ruolo della Governance della Zes che incontreremo giovedì 6 ottobre per orientare politiche di investimento infrastrutturale ed industriale».

«Sanità, infrastrutture, lavoro, Zes, ambiente e territorio – conclude il segretario – sono gli asset strategici della vertenza Calabria. Continueremo con impegno in questa direzione».