Anche le Istituzioni hanno voluto aderire alla manifestazione indetta da Confesercenti Reggio Calabria “SPEGNI LE LUCI. ACCENDI I TUOI DIRITTI” che si terrà giovedì 10 alle ore 19:00.

Infatti le luci di Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana e quelle di Palazzo San Giorgio, sede del Comune si spegneranno insieme a quelle delle attività commerciali della provincia reggina per dieci minuti.

Un’adesione importante che si aggiunge a quelle delle tante associazioni che si sono rese parte attiva all’organizzazione di questa pacifica e simbolica protesta volendo concretamente rappresentare il disagio del tessuto economico e imprenditoriale metropolitano: l’Ascoa, Associazione Provinciale Piccole e Medie Imprese, Confagricoltura Reggio Calabria, Conpait, Confederazione Pasticceri d’Italia, Reggio Impresa, l’Associazione Commercianti e Imprenditori Sidernesi e Kaulon 18, associazione degli imprenditori di Caulonia.

Riteniamo fondamentale questo segnale di vicinanza da parte delle Istituzioni Locali e proprio per tale motivo, per non farlo rimanere un semplice quanto rilevante gesto simbolico ma tradurlo in occasione concreta di confronto rispetto a ciò che Comune e Città Metropolitana potranno mettere in campo per sostenere gli imprenditori reggini, nei giorni immediatamente successivi alla manifestazione chiederemo un incontro con i Sindaci Paolo Brunetti e Carmelo Versace.

Alle 18:00, un’ora prima dello spegnimento delle luci di vetrine e insegne, incontreremo il Prefetto Massimo Mariani al quale consegneremo la piattaforma programmatica contenente le nostre proposte per sostenere le imprese in questo difficile momento.

Rinnoviamo quindi l’appello agli imprenditori dell’area metropolitana di Reggio Calabria: giovedì 10 febbraio alle 19:00 spegnete le luci delle insegne e delle vetrine, fotografate l’esterno della vostra attività e pubblicate la foto nei vostri canali social con l’hashtag #spegnileluciaccendiituoidiritti