Un uomo di 50 anni, rappresentante di commercio, è stato arrestato dai carabinieri di Cosenza ed è sospettato di essere un presunto pedofilo.

L’uomo avrebbe adescato un ragazzino che stava sopra un monopattino con una banale scusa di accompagnarlo a casa vista la tarda ora e il minore si è ingenuamente fidato perché il presunto pedofilo gli ha detto di essere amico dei genitori. Il ragazzo, un sedicenne, salito sulla macchina ha notato l’uomo cambiare atteggiamento, bloccato gli sportelli della macchina e si è avviato verso una via secondaria poi ha fermato l’auto e si è avventato sul ragazzino. Il minore, dopo concitate fasi non raccontabili, è poi riuscito a farsi “liberare”. Tornato a casa ha parlato dell’accaduto con i familiari che hanno immediatamente sporto denuncia.

La descrizione del cinquantenne e il tipo di auto usata hanno consentito ai carabinieri di risalire al 50enne in quanto l’uomo risultava gravato da altri accertamenti giudiziari riferibili ad abusi sessuali.