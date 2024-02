Il sindaco di Corigliano Rossano Fulvio Stasi, “Non è umano restare indifferenti”

Ci sono fenomeni complessi, che riguardano la storia dell’umanità, che determinano l’esistenza di migliaia di persone e che non si possono banalizzare. Tra questi le migrazioni.

Soprattutto ci sono linee che l’umanità non dovrebbe mai superare ed invece continua a travalicare, per superbia o indifferenza.

Ci sono uomini e donne, bimbi ed anziani, che stanno morendo sotto le bombe in Est Europa ed a Gaza, oppure in mare, inseguendo una speranza, come accadde esattamente un anno fa a largo di Steccato di Cutro. É umano restare indifferenti? Chiedetelo a Vincenzo, il pescatore che ha salvato i pochi superstiti di quella strage e che non riesce più a fare il suo mestiere, ad andare in acqua, perché “gli sembra di raccogliere ancora corpi”.

Sappiamo tutti che non è umano restare indifferenti, e la nostra è una città umana, che non dimentica.

Azione Reggio Calabria ad un anno dalla strage di Cutro per non dimenticare

A un anno dalla strage di Cutro, il Partito “Azione” di Reggio Calabria si unisce nel ricordo delle vittime, esprimendo solidarietà alle famiglie colpite da questa tragedia. Il Segretario Provinciale, Santo Suraci, sottolinea: “Ricordare significa impegnarsi per un futuro senza tragedie simili. La nostra solidarietà si traduce in azione concreta.”

“Azione” rinnova l’appello per politiche migratorie efficaci e umane, sottolineando l’importanza della sicurezza e dignità umana. “Ogni vita persa è una sconfitta collettiva. È cruciale adottare misure che prevengano tragedie future,” afferma Suraci.

In questa giornata di commemorazione, il partito si impegna a promuovere iniziative che valorizzino la vita umana e i suoi diritti. “La memoria delle vittime ci ispiri nella costruzione di un mondo più giusto,” conclude Suraci.

Solidarietà, rispetto per la vita e impegno per il bene comune sono fondamentali per il futuro che desideriamo.