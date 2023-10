Ad Agrigento un convegno su rinnovabili ed efficienza energetica

AGRIGENTO (ITALPRESS) – Si svolgerà lunedì 23 ottobre alla Camera di Commercio di Agrigento di via Atenea, il convegno “Le energie della Sicilia – L’efficienza energetica e le fonti rinnovabili”, in cui verrà presentata la campagna di comunicazione del Dipartimento dell’Energia della Regione Siciliana, per sensibilizzare i cittadini a un uso consapevole dell’energia e all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Il simposio, che prenderà il via alle ore 15, oltre all’introduzione di Calogero Giuseppe Burgio, dirigente generale del Dipartimento dell’Energia della Regione Siciliana, vedrà la presenza, tra gli altri, di Giovanni Di Mauro, assessore regionale all’Energia, Achille Furioso, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento, Salvatore La Mendola, presidente dell’ordine degli Architetti della Provincia di Agrigento, Silvio Santangelo, presidente del Collegio dei Geometri della Provincia di Agrigento, Alessandro Marchese, presidente del Collegio dei Periti industriali agrigentini, Carmelo Salamone, presidente provinciale Ance, Mimmo Randisi, presidente Cna Agrigento, Antonio Siracusa, presidente Confindustria provinciale e Vincenzo Insalaco, segretario di Confartigianato della Provincia di Agrigento. Atteso l’intervento di Roberto Sannasardo, Energy manager della Regione Siciliana. Previsti gli interventi di Marco Ferruccio, del Masei, Ilaria Bertini (Enea), Luca Barberis (Gse), Antonio Mancini (Cdp), Cesare Negro (Fire), Mario Alvano (Anci Sicilia), Benedetta Brighenti (Renael), Agostino Re Rebaudengo (Elettricità Futura), Mirco Alvano (Sicilesco), Paolo Rocco Vicontini (Italia Solare), Simone Togni (Anev) e Stefano Ciafani di Legambiente. (ITALPRESS).

Foto: ufficio stampa “Le energie della Sicilia”