Il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, ha firmato un’ordinanza con la quale viene disposta la proroga della “zona rossa” nel comune di Africo (Reggio Calabria), diventato focolaio di Covid 19.

Le misure restrittive restano in vigore fino a tutto il 2 settembre.

Il provvedimento si è reso necessario dopo che il dipartimento di prevenzione dell’Asp di Reggio Calabria ha comunicato che ad Africo “permane una situazione di criticità relativamente ai contagi tra la popolazione residente, con ancora 99 casi confermati attivi, dei quali oltre il 10% registrati negli ultimi 6 giorni, su una popolazione di circa 3300 abitanti, proponendo pertanto, la proroga delle misure di zona rossa”.

Nell’ordinanza regionale, poi, si rileva che «i dati di monitoraggio dell’ultima settimana classificano la Regione Calabria ad un livello di rischio moderato, con incidenza per 100.000 abitanti pari a 81,4, nei fatti raddoppiata negli ultimi 14 giorni.

La situazione nel reggino è particolarmente preoccuoante, visto che da giornila metà dei positivi in Calabria, da come si evince nel bollettino regionale quotidiano, sono nella provincia di Reggio Calabria.