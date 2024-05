Ieri sera intorno alle ore 20:15 di oggi alla trav Labate di via Del Gelsomino un uomo di 67 anni Giorgio Muccio, originario della provincia di Torino, ha perso la la vita alla guida propria autovettura. Secondo i primi accertamenti il malcapitato è stato stroncato da un malore. A seguito dell’evento il veicolo condotto andava a collidere con 4 autovetture in sosta.

Sul posto la polizia locale per gli accertamenti del caso coordinata dal magistrato di turno immediatamente notiziato dell’accaduto.

(Foto di copertina di Salvatore Dato)