L’ avv. Mariangela Borgese, difensore del Bellocco ,ha richiamato i principi ribaditi di recente dalla Suprema Corte in tema di applicazione di misure di libertà vigilata secondo i quali la pericolosità sociale deve essere attuale. Infatti il giudizio di attualità della pericolosità sociale va basato sugli elementi fattuali e le circostanze valorizzate nei provvedimenti giudiziari anche diversi dalle sentenze e non può limitarsi a valutazioni contenute in atti giudiziari che non siano sintomatici di condotte espressive di pericolosità sociale Il difensore ha, pertanto, evidenziato che il Bellocco non è più attualmente soggetto socialmente pericoloso deducendo che i precedenti dello stesso risalivano ad oltre 10 anni fa,così’ come già accertato con Decreto n. 8 del 9/04/2021, emesso dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, con il quale la Corte d’Appello aveva già revocato anche la misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di pubblica sicurezza applicata al Bellocco.