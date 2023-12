Accade in Calabria. Si offre di aiutare donna per un trasloco, ma l’aggredisce picchiandola e la rapina, arrestato dai carabinieri L'uomo, però, una volta carpita la fiducia della vittima, con la scusa di prendere visione delle masserizie da spostare, è riuscito ad entrare in casa della donna per poi aggredirla con violenza per impossessarsi del denaro e del cellulare