In qualità di Vice-coordinatore regionale di ANCI Giovani Calabria parteciperà all’Assemblea Salvatore Celi: “Quello di Treviso sarà un momento non solo di ascolto, confronto e dialogo con esponenti del Governo, delle Regioni e degli enti locali ma soprattutto sarà un momento di crescita per noi giovani amministratori”.

Ai lavori porteranno il proprio contributo, tra gli altri, Mario Conte, sindaco di Treviso e presidente di Anci Veneto, Antonio Decaro, presidente Anci e sindaco di Bari, Luca Zaia, presidente Regione Veneto oltre che i Ministri del Governo tra cui Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, Paolo Zangrillo, titolare della Pubblica Amministrazione e Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio.

L’Assessore alle Politiche giovanili della Città di Palmi ricorda come la prossima Assemblea nazionale di Anci giovani sia: “un’occasione importante per affrontare, tra i tanti temi, soprattutto quello della partecipazione dei giovani alla vita politica del Paese e sul ruolo che noi ricopriamo in questo preciso momento storico. Racconteremo i “sogni” ed i progetti di tanti giovani amministratori che sacrificano parte della propria vita nell’interesse delle comunità locali.”