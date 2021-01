Il movimento A Testa Alta esprime soddisfazione per l’elezione a consigliere Metropolitano di Nino Zimbalatti. Il movimento sottolinea come, malgrado tante sottovalutazioni e difficoltà incontrate, nell’affermazione della coalizione di centrosinistra e nel successo della lista“Democratici insieme per Reggio Città Metropolitana”,ci sia stato il contributo fattivo di ATA e del proprio candidato. In questo quadro va evidenziato come sia stato decisivo per l’elezione di Zimbalatti l’apporto del territorio Metropolitano, a partire da quello della Piana di Gioia Tauro, dove il nostro candidato è il secondo eletto della lista, per passare all’Area Grecanica e Aspromontana edalla stessa Locride.In una tornata elettorale in cui è stato evidente il protagonismo dei territori,il movimento e lo stesso Nino Zimbalatti vogliono sottolineare chesi adopereranno per una Città Metropolitana che abbia una forte ispirazione unitaria, coesa e policentrica, assai distante ed alternativa ad una vecchia e miope concezione Reggiocentrica.Con questo spirito si adopereranno perché, sin dai primi atti della nuova consiliatura, si affermi una politica inclusiva che abbia, in via prioritaria, interventi significativi verso territori e cittadini sino ad oggi marginali e periferici.