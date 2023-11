Sarà presentato il progetto di prevenzione territoriale contro i tumori all’utero, mediante l’effettuazione in forma gratuita del papilloma test e del pap test, grazie ad una convenzione tra l’Asp di Reggio Calabria e l’associazione nazionale “Salute Donna” e con il coinvolgimento dei Comuni delle aree interne e, in particolar modo di quelli che fanno parte dell’Ambito Territoriale socio-assistenziale n. 3, con Comune Capofila Taurianova,

Nel corso della manifestazione di presentazione, sarà reso noto il calendario delle date in cui saranno effettuati gli screening.

Ciò è possibile grazie alla sinergia tra istituzioni e associazioni odv che, in maniera sussidiaria, si prodigano per rendere un servizio essenziale a garanzia del diritto alla Salute.

Nella ricorrenza della giornata contro la violenza sulle donne, viene presentato un progetto volto a tutelare e preservare la salute delle Donne.