In occasione della ricorrenza del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, il Comune di Terranova Sappo Minulio ha organizzato, presso il Monumento dei Caduti per la Patria in piazza XXIV Maggio, la cerimonia di Alzabandiera con picchetto d’onore militare e di deposizione della Corona d’alloro, alla presenza dei rappresentanti di tutte le Forze Armate e delle Scolaresche. L’intento dell’Amministrazione Comunale, secondo quanto riferito dal Sindaco Ettore Tigani, “è quello, per un verso, di rendere onore e imperitura memoria al sacrificio dei soldati caduti in guerra per il perseguimento dell’ideale della Patria e per l’abnegazione al dovere, per altro, si vuole ribadire il valore della Pace, della Comprensione e dell’Intesa tra i popoli, in un particolare momento storico in cui si assiste, purtroppo inermi, al proliferare dei conflitti in Europa e in Medio Oriente, in particolare quello ucraino-russo e istraelo-palestinese, così come in altre parti del Mondo. Inoltre, la finalità della cerimonia è anche quella di trasmettere, soprattutto, alle giovani generazioni il valore dell’Unità d’Italia e l’importanza del ruolo delle Forze Armate che, quotidianamente, sono impegnate a difendere la Nazione e la Sicurezza dei Cittadini, il tutto a garanzia e tutela della Libertà e della Democrazia”. Nell’ambito della stessa manifestazione, a seguire, è prevista la consegna da parte del Sindaco ai rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri dell’Attestato di Cittadinanza Onoraria conferita, in occasione della ricorrenza dell’ottantesimo anniversario della sua morte, alla memoria del Vice Brigadiere Salvo d’Acquisto con deliberazione di consiglio comunale n. 21 del 15 giugno 2023, “per essersi sacrificato per salvare un gruppo di civili (22) durante un rastrellamento delle truppe naziste nel corso della seconda guerra mondiale”. Per tale eroico gesto, pagato con il sacrificio della propria vita, il Vice Brigadiere Salvo d’Acquisto è stato insignito della Onorificenza alla memoria di “Medaglia d’Oro al Valor Civile e Militare” ed è ancora in corso il processo canonico di beatificazione per le sue virtù eroiche. Alla cerimonia, oltre i rappresentanti delle altre Forze Armate, saranno presenti il Col. Gianluca Migliozzi, Comandante il Gruppo dell’Arma di Gioia Tauro, il Cap. Gaetano Borgese, Comandante la Capitaneria di Taurianova e il Mar Salvatore Benedetto Carrabotta, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Molochio nonché gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado di Molochio, accompagnati dai docenti, e i rappresentanti delle varie Associazioni delle Forze Armate.