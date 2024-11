L’ufficio postale di Taurianova (Rc) ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ammodernamento della struttura secondo la tipologia “Polis”.

Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione delle sede finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

“L’innovazione nei servizi ottenuta con il progetto Polis – ha commentato il sindaco di Taurianova, Rocco Biasi – qualifica il comune di Taurianova oltre che per la partnership con Poste Italiane anche per il salto di qualità del processo di digitalizzazione che la mia amministrazione sta portando avanti. Offrire ai cittadini opportunità sempre più all’avanguardia significa consentirgli di organizzare meglio i tempi della giornata, quindi migliorare gli standard di vivibilità e la capacità attrattiva di Taurianova che sta investendo molto sull’identità smart anche grazie al Pnrr. Ringrazio quindi Poste Italiane – ha concluso il primo cittadino – per la scelta fatta a Taurianova che conferma la tradizione del ruolo economicamente trainante che nella Piana la città conserva”.

Nell’ambito degli interventi, si è proceduto a una completa riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione dell’ufficio con particolare attenzione al miglioramento del confort ambientale e alla facilitazione dell’accesso ai servizi. In quest’ottica, tra le altre opere, si inseriscono la nuova configurazione della linea di sportelleria, con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e postazione di lavoro ergonomica per favorire una corretta postura.

L’ufficio postale di via Solferino è a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle ore 13:45, ed il sabato fino alle 12:35.