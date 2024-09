Si svolgerà il prossimo 25 settembre a Taurianova la presentazione del libro “Stupor Mundi”, pubblicato da Solferino. L’evento è organizzato dalla Libreria Accardi di Taurianova, libreria indipendente unica sul territorio comunale, nell’ambito delle iniziative per “Taurianova Capitale del Libro 2024”. La presentazione vedrà la partecipazione degli autori Francesco e Silio Bozzi. Francesco Bozzi è sceneggiatore e autore televisivo di molti programmi di successo, tra i quali, da oltre vent’anni, i programmi radiofonici e televisivi dello showman Fiorello, come “Viva Radio2”. Silio Bozzi, conosciuto anche per le sue apparizioni in televisione nei programmi di Carlo Lucarelli, è, invece, criminologo e dirigente della Polizia di Stato. La presentazione, introdotta da Caterina Accardi, titolare dell’omonima Libreria, sarà condotta da Assunta Morrone, Dirigente scolastico e scrittrice, che collabora stabilmente con la Libreria Accardi per l’organizzazione di questi eventi. Il reading musicale sarà curato, per la parte delle letture tratte dal libro, dall’attrice Giusi Loschiavo, per la parte musicale dal chitarrista Mario Valeo. L’evento si svolgerà mercoledì 25 settembre 2024, ore 18:00, presso la Chiesa Degli Artisti di Taurianova.