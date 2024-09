Taurianova, città Capitale Italiana del Libro 2024, si prepara a vivere un altro weekend ricco di appuntamenti tra musica, arte e letteratura, arricchito da un importante focus per raccontare la Calabria.

Domenica 22 settembre – alle 21:30 – nella Chiesetta degli Artisti, la Capitale del Libro 2024 ospiterà il maestro Beatrice Venezi, tra i più giovani direttori d’orchestra donna d’Europa, che presenterà il suo ultimo libro “Puccini contro tutti. Arie, fughe e capricci di un genio anticonformista” (Utet, 2024).

Beatrice Venezi, concittadina di Puccini – cresciuta nel suo mito leggendo le sue lettere e le interviste – ha suonato e diretto le opere pucciniane in tutto il mondo. Con l’occasione del centenario del grande Maestro di Torre del Lago ha scritto una biografia sui generis del Maestro. Undici racconti, undici momenti di vita con la colonna sonora delle sue opere a comporre una sinfonia di emozioni, sorprese, aneddoti che ci restituiscono il ritratto luminoso di un genio controcorrente.

All’evento interverranno: Maria Fedele, assessore alla Cultura di Taurianova e direttore artistico di TCIL; il maestro Cettina Nicolosi, docente al Conservatorio Statale Tchaikovsky di Catanzaro; Antonietta Santacroce, Direttore Artistico del Festival d’Autunno e neo eletta sovrintendente del Teatro Politeama di Catanzaro.

«Anche per i mesi autunnali abbiamo pensato ad una programmazione molto ricca – commenta l’assessore Maria Fedele -. Siamo emozionati nel poter ospitare il maestro Beatrice Venezi, che ha diretto orchestre in tutto il mondo, proseguendo il percorso che fin dal primo momento ha visto l’intrecciarsi di linguaggi artistici diversi. Nella stessa giornata lanceremo anche un nostro nuovo progetto: “Narrazioni calabre”. L’idea è quella di creare un dialogo tra la Calabria e i propri scrittori i quali raccontano la loro terra e le sue tradizioni con orgoglio, riuscendo a coglierne ogni particolare. Taurianova ancora una volta grande palcoscenico da cui ripartire grazie alla cultura».

Dal 22 settembre, dunque, “Narrazioni Calabre”, la nuova produzione firmata Taurianova Capitale del Libro che proseguirà poi per tutto il mese di ottobre, vedendo susseguirsi le presentazioni di autori calabresi provenienti da tutte e cinque le province, per offrire un importante sguardo sul racconto della Calabria in tutte le sue sfaccettature.

Dalle cronache di eventi che hanno segnato la storia recente – presentati sotto diversi punti di vista – a narrazioni ambientate in scenari ricchi di fascino e meraviglie paesaggistiche; dall’Aspromonte al Pollino, “Narrazioni Calabre” offrirà un viaggio per storie e luoghi di Calabria attraverso le parole dei suoi stessi figli.

Il primo ospite sarà il giornalista di origini palmesi Arcangelo Badolati, che il 22 settembre, alle 18:30 sempre alla Chiesetta degli Artisti, presenterà “Figli traditori. I rampolli dei boss in fuga dalla ‘ndrangheta” (Pellegrini, 2024). Un’indagine profonda su una delle organizzazioni criminali più potenti e radicate, raccontata attraverso le voci di chi ha scelto di spezzare il silenzio.

A dialogare con l’autore, Mariagrazia Arceri, associazione Parallelo 38. Interverrà inoltre l’on. Angela Napoli, Associazione Culturale Risveglio Ideale. Modera il giornalista Agostino Pantano.

Gli altri appuntamenti in programma

Venerdì 20 settembre alla biblioteca “A. Renda” spazio anche alla presentazione di “Evasioni d’amore” (Castelvecchi, 2024), di Santo Gioffrè, medico e scrittore calabrese, autore, tra gli altri, di “Artemisia Sanchez” (Mondadori, 2008), da cui la Rai ha tratto una fiction televisiva di successo.

Nei cinque racconti di questa raccolta, Santo Gioffrè si disperde nel labirinto dei propri ricordi, attraverso esistenze segnate dalla fatica, dal desiderio del riscatto e dalla forza tenace dell’amore, intrecciando memorie, paure ancestrali e terre arse dal sole d’agosto. Dialoga con lui Assunta Morrone, dirigente scolastico e scrittrice, con le letture dell’attrice Giusi Loschiavo.

Sabato 21 settembre, alle 19:00 alla Chiesetta degli Artisti, la giornalista e scrittrice Rosalba Baldino presenta invece la “Trilogia di Francesco” (Falco Editore).

In “I cristalli di Francesco”, “Mi porti da Francesco” e “Il sigillo di Francesco” Baldino conduce un percorso narrativo che attraverso una scrittura semplice vuole facilitare l’approccio conoscitivo con il Santo di Paola da parte soprattutto delle nuove generazioni, ma affrontando al tempo stesso temi importanti ed estremamente attuali, in grado di stimolare anche un pubblico di lettori più adulti. Introduce Caterina Accardi, titolare della libreria che cura l’evento. Dialoga con l’autrice Assunta Morrone con le letture di Giusi Loschiavo e l’intermezzo musicale a cura dell’associazione La nuova Verdi.