La pace all’interno della maggioranza Biasi rimane sotto traccia per non disturbare il prestigioso riconoscimento di “Taurianova capitale italiana del libro”. Quando saranno spenti i riflettori sull’importante manifestazione, le posizioni politiche verranno fuori.

Una gestione amministrativa dove ci sono almeno 3/4 consiglieri comunali sul piede di guerra, è un serio problema di stabilità. Ma sono tanti i punti che dividono il sindaco Biasi da una parte della sua coalizione, ad iniziare dalle diverse variazioni di bilancio che devono essere approvate in Consiglio comunale, anche per i soldi destinati alla cantante Arisa in occasione della festa della Patrona di Taurianova.

Sullo sfondo lo spettro della Corte dei Conti non fa dormire sonni tranquilli ai consiglieri comunali. Ad accelerare il divario ci ha pensato il dem Marafioti puntando il dito sulla crisi idrica della città, un dramma vissuto in estate dai cittadini con la mancanza dell’acqua nelle abitazioni. Con lo spostamento, momentaneo (speriamo, altrimenti si rischia un debito fuori bilancio), dei soldi destinati all’emergenza idrica “travasate” per coprire le iniziative di “Taurianova capitale italiana del libro”, la città è rimasta sconvolta per questa decisione, pur trattandosi di un’azione “tappabuchi” momentanea, in attesa di rimpinguare il capitolo di bilancio.

Adesso l’estate è finita, c’è tutto il tempo necessario affinché i Consiglieri di maggioranza riflettono, porteranno avanti le loro azioni politiche oppure come al solito Biasi li riporterà all’ovile, come d’altronde è sempre accaduto?