A Stignano il programma estivo delle manifestazioni

Stignano 19-31 Luglio 2021

“Gli Incontri del Villaggio Campanelliano 2021”

TOMMASO CAMPANELLA: “COMPRENDERE LA VERITÀ’ PER IMMAGINI E PER STORIE”

19 Luglio– ore 21:00 – Piazza Municipio – Stignano

Convegno-spettacolo – T. Campanella: la libertà e la verità nella notizia

Saluti: Giuseppe Trono – Sindaco Comune di Stignano;

Carlo Pucci – Consigliere delegato incontri Campanelliani;

Mariolina Reggio – Arch. Sovr. Beni Culturali Reggio Calabria;

Anna Maria Certoma – Avvocato;

Salvatore Fuda – Consigliere Città Metropolitana Reggio Calabria.

Presentazione 2 Laboratori

21 – 22 luglio: “Memorie CinETICHE” a cura Alberto Gatto, regista

27 – 28 luglio: “Le parole e i sensi…” – a cura di Rossella Scherl

INTERVENTI

Livio Chidichimo – Docente Unipegaso

Maria Novella Luciani – Direttore Ufficio 2 Ministero Salute

Rocco Muscari – Giornalista “Gazzetta del Sud”

Carlo Parisi – Giornalista – Direttore Giornalistitalia

Vito Pirruccio – Dirigente Scolastico

Francesco Rosa – Docente Unipegaso

Giuseppe Soluri – Presidente Ordine Giornalisti Calabria

CONDUCE: Rossella Scherl – Scrittrice

DIALOGA CON GLI OSPITI: Ilario Camerieri – Giornalista de “Il Quotidiano Del Sud“

INTERPRETA T. CAMPANELLA: Domenico Campolo – Attore – con Antonio Franco e Domenico De Leo, Daniele Vescio, Vincenzo Albanese, Sonny Ferrara, guidati dal prof. Antonello Pedullà – Istituto Comp. “Bello-Pedullà” – Siderno.

LETTURE DA: “La città del Sole” – Rossella Scherl – Scrittrice

MUSICHE: Duo sax-pianoforte – Matteo Camerieri e Domenica Ilenia Rottura

– Continua –











Stignano 19-31 Luglio 2021

“Gli Incontri del Villaggio Campanelliano 2021”

TOMMASO CAMPANELLA: “COMPRENDERE LA VERITÀ’ PER IMMAGINI E PER STORIE”

29 Luglio– ore 21:00 – Via Carrera– Stignano

Convegno-spettacolo

T. Campanella: l’inganno del potere nella comunicazione

CONDUCE:

Chiara Carnà – Critico cinematografico

INTERVENTI:

– Enrica Agostini – Giornalista Rai news 24

– Gianni Cuperlo – Politico e Scrittore

– Domenico De Masi – Sociologo – Docente Uniroma “Sapienza”

– Marina Formica – Docente Uniroma “Tor Vergata”

– Antonio Lombardo – Docente Uniroma “Tor Vergata”

– Enzo Romeo – Giornalista Rai e Scrittore

– Francesco Rosa – Docente Unipegaso

– Giuseppe Ruberto – Docente Unipegaso

DIALOGA CON GLI OSPITI: Pietro Melia – Direttore “Riviera”

INTERPRETA TOMMASO CAMPANELLA: Ettore Bassi – attore

MUSICHE: Duo Sax – Pianoforte – Matteo Camerieri e Domenica Ilenia Rottura



Stignano 19-31 Luglio 2021

“Gli Incontri del Villaggio Campanelliano 2021”

TOMMASO CAMPANELLA: “COMPRENDERE LA VERITÀ’ PER IMMAGINI E PER STORIE”

30 Luglio– ore 21:00 – Via Carrera – Stignano

Convegno-spettacolo

T. Campanella: l’ipocrisia nella rivendicazione sociale ed eversiva

CONDUCE:

Chiara Carnà – Critico cinematografico

INTERVENTI:

– Michele Albanese – Giornalista “Quotidiano del Sud”

– Domenico De Masi – Sociologo e Docente Uniroma “Sapienza”

– Piergiorgio Della Ventura – Magistrato Corte dei Conti Roma

– Ferdinando Jellamo – Docente Uniroma “Tor Vergata”

– Vittorio Occorsio – Docente Unimercatorum

– Luigi Sbarra – Segretario Generale CISL

– Olga Tarzia – Presidente Sez. Penale – Corte d’Appello Reggio Calabria

– Antonio Viscomi – Deputato – Giuslavorista – Docente Unicz

DIALOGA CON GLI OSPITI: Carlo Macrì – Giornalista “Corriere della Sera”

INTERPRETA TOMMASO CAMPANELLA: Giorgio Borghetti – attore

MUSICHE: Claudio Cojaniz – Pianoforte



Stignano 19-31 Luglio 2021

“Gli Incontri del Villaggio Campanelliano 2021”

TOMMASO CAMPANELLA: “COMPRENDERE LA VERITÀ’ PER IMMAGINI E PER STORIE”

31 Luglio– ore 21:00 – Via Carrera – Stignano

Convegno-spettacolo

T. Campanella: la tirannide e l’etica della parola

CONDUCE:

Chiara Carnà – Critico cinematografico

SALUTI CONCLUSIVI:

Giuseppe Trono – Sindaco Comune di Stignano

PRESENTAZIONE RISULTATI LABORATORI:

Rossella Scherl, scrittrice – “Le parole e i sensi…”;

Alberto Gatto, regista – “Memorie Cinetiche”

INTERVENTI:

– Enrico Ariemma – Docente Unisalerno

– Eleonora Bilotta – Docente Unical

– Arianna Fermani – Docente Unimacerata

DIALOGA CON GLI OSPITI:

– Cristina Scuteri – Giornalista “Gazzetta del Sud”

INTERPRETA TOMMASO CAMPANELLA: Andrea Di Maria – attore

MUSICHE:

Ars Musicae Ensemble – Duo Vincenzo Alia e Maria Cherubino