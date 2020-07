Lo scorso anno per la prima volta ci siamo interessati a questo sport, Il Karting. Nella nostra Regione inizia a prendere piede, questa disciplina grazie anche all’interessamento dei pochi appassionati in crescita, ma soprattutto in occasione dei numerosi piazzamenti e podi che il piccolo Lorenzo SCIACCA pilota pianigiano ha ottenuto nella sua categoria in varie gare e manifestazioni negli kartodromi di tutta Italia. Nel corso della nuova stagione agonistica nonostante la sua giovanissima età, bruciando le tappe, è subito approdato dalla categoria 50 cc a quella 60 cc che solitamente è ambita e occupata da piloti di 7-8 anni. Il giovane pilota anche quest’anno si è distinto nel Campionato Regionale Calabria ed in particolare nella 1^ prova che si è disputata l’ 11 e 12 Luglio nel circuito di Santa Domenica di Talao(CS) ottenendo il 2° miglior tempo, e per ultimo la scorsa settimana presso il Circuito Internazionale di Triscina(TP) ove dal 24 al 26 u.s. si è svolta la Coppa Triscina, importante gara propedeutica all’inserimento nel circuito delle gare Nazionali, Lorenzo SCIACCA si è piazzato in terza posizione e avendo ottenuto il giro più veloce e sfiorato il colpaccio poiché qualificatosi a soli 00,046 millesimi di sec. dal secondo classificato.

Grazie a questi successi, i team SVIZZERO di Scurti G di Marsala(TP) e D.C.R. Motor Sport di Reggio Emilia che collabora con i più famosi team nazionali e internazionali del mondo kartistico, impressionati dalla bravura e dalle doti innate nella guida di Lorenzo, dalla sua giovane età e anche dal fatto che lo stesso nel corso delle prove e gare dopo pochi giri riesce subito a instaurare un feeling con la pista facendogli ottenere ottimi risultati che lasciano ben sperare a futuri e più ambiti traguardi, supporteranno tecnicamente il piccolo campione nella prossima avventura, la nazionale gara di contorno della prima tappa del campionato italiano di Kart.