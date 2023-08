Si svolgerà a Siderno, nella Villa Comunale del Lungomare delle Palme, il 28 e 29 agosto 2023, “Mondi possibili”, festival del libro e del fumetto che intreccia parole, disegni e storie dando vita a scenari immaginifici e coinvolgenti.

Due giorni per conoscere da vicino l’universo delle narrazioni e delle illustrazioni, spaziando tra diversi temi e suggestioni, seguendo il filo dell’originalità.

La manifestazione, promossa dal comune di Siderno in collaborazione con Mondadori Bookstore Calliope, nell’ambito del POR Calabria 2014-20, con la direzione artistica di Antonio Strangio, vedrà il lungomare trasformarsi in un luogo dove protagonisti assoluti sono i libri, nelle diverse declinazioni.

A cominciare da un’area dedicata ai più piccoli, in tema di fantasia, ci saranno: “Fiabe per un noi” di Antonella Iaschi con le illustrazioni di Carmen Ebanista, Valeria Varagona, Osias André, Roberto Taverna, narrate al kamishibai da Rossella Scherl; “Colora le fiabe” con Let’s Ca; “Storia di una matita”, lo spettacolo di burattini tratto dal libro di Michele D’Ignazio (Rizzoli); burattini, figure e immagini realizzati da Company Aiello, musiche originali eseguite dal vivo dalla violoncellista Rachel Icenogle.

Parteciperanno: Alessia Principe, con il suo romanzo “Stelle meccaniche” (Moscabianca edizioni), tra distopico e fantascienza; Gioacchino Criaco e Vincenzo Filosa, che presentano “L’ultimo drago d’Aspromonte” (Rizzoli Lizard), tra narrazione e visioni per immagini; gli storici Domenico Romeo, Vincenzo Naymo e Marilisa Morrone, che racconteranno Siderno e i suoi 500 anni di autonomia, conduce Gianluca Albanese; Fabrizio Sesana e Dario Sicchio presenteranno “Lavorare nel mondo dei fumetti” (Edizioni BD & J-POP Manga); Roberto Vitale, con il suo libro “Le foto che hanno segnato un’epoca” (BeccoGiallo), dialogherà con Jacopo Giuca.

A concludere la rassegna, Edoardo Albinati che racconterà Rocco Carbone in occasione della riedizione delle sue opere, a cura dell’editore Rubbettino. Albinati, premio Strega 2016 con “La scuola cattolica”, firma la postfazione di “Agosto”, romanzo di esordio di Rocco Carbone, lacerante e ineluttabile, da poco in libreria, che segue l’uscita del profetico distopico “L’assedio”. Scrittore innovativo, ombroso e inquieto, prematuramente scomparso, Rocco Carbone continua ad affascinare e conquistare lettori con la sua opera letteraria. Albinati parlerà dell’uomo e dello scrittore, rievocandone la figura complessa e sottolineandone la forza narrativa. Con gli interventi di Luigi Franco, direttore editoriale Rubbettino, e Gioacchino Criaco, e le letture di Rossella Scherl; conduce Maria Teresa D’Agostino.

Per tutta la durata del festival, la Villa sul Lungomare vedrà la mostra di libri storici, a cura di Domenico Romeo; “Intrecci – La Calabria fra letteratura, storia e cultura pop”, a cura di HistoriCal; “I libri viventi”, a cura della Scuola Cinematografica della Calabria; e, ancora, intrattenimento medievale fantasy, a cura di EDUR (Eroi Dell’Ultimo Regno GRV).