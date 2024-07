Una tradizione che si rinnova, nel segno della fede e della condivisione di valori che raccontano l’identità di persone e luoghi. La piccola comunità di Scroforio, frazione di Terranova Sappo Minulio, celebra il 26 luglio la festa di Sant’Anna. Un appuntamento fortemente sentito dal territorio e che, annualmente, richiama pellegrini da ogni angolo della Piana.

Le celebrazioni del sono curate dal Parroco Padre Pasquale Carnovale in sinergia con il Comitato composto dallo stesso parroco e dai cittadini Giuseppe Alvaro, Giuseppe Alessio e Giuseppe Ferrinda, e con il patrocinio e la collaborazione dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco avv. Ettore Tigani.

Per il 26 luglio il programma religioso prevede la santa messa delle ore 20,00 e la seguente processione della Sacra Effige di Sant’Anna. Per quanto riguarda il programma civile, dalle ore 21,30 si terranno il tradizionale “Ballo del Ciuccio” e l’accensione dei fuochi pirotecnici.

La festa verrà allietata, inoltre, dal gran concerto bandistico “F. Cilea” di Delianuova diretto dal maestro Filippo Italiano e dai tamburi dei Giganti di San Martino.

Con il contributo della Città Metropolitana, infine, si terrà a cura dell’Associazione Euterpe il concerto “Briganti Italiani Taranta Live”. Spettacolo fissato per le ore 21,30.

«Ci apprestiamo a vivere una tradizione secolare e molto sentita dalle Comunità del territorio – ha affermato il Sindaco avv. Ettore Tigani -. La collaborazione tra Parrocchia, Comitato e Amministrazione Comunale ha consentito di valorizzare ulteriormente questo percorso di fede così prezioso e identitario, nel cuore di un borgo suggestivo quale è Scroforio».