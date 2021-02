La A.S.D. Cittanova Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del sig. Francesco D’Angelo fino al termine della stagione agonistica 2020/2021.

Il calciatore, classe ’90, ricopre il ruolo di difensore centrale e vanta un curriculum di assoluta rilevanza in riferimento alla Serie D. Un bagaglio di esperienze arricchito, tra l’altro, da diverse presenze in Serie C con Foggia e Monopoli. Tra le maglie indossate, quelle di Nocerina, Trapani, Matera, Grottaglie, Potenza, Taranto, Monza, Campobasso, Manfredonia, Manfredonia, Francavilla, Gravina e Bitonto. In ultimo, quella del Brindisi, con cui ha collezionato 15 presenze nel campionato in corso.

Nella mattinata odierna, dopo il disbrigo delle formalità di rito, il calciatore si è immediatamente aggregato ai nuovi compagni rendendosi disponibile per gli impegni ufficiali del Cittanova.

A margine della firma ufficiale, la Società giallorossa ha ribadito la ferma volontà di sostenere il progetto tecnico “in una fase difficile per il calcio nazionale e, in particolare, territoriale”.

“Sappiamo bene – questo il messaggio dirigenziale – quanto stiano pesando sulla tenuta del campionato gli stop per il Covid, i rinvii, i recuperi e lo stato di forma dei calciatori. E proprio in questo senso, ci troviamo a vivere una stagione per nulla paragonabile al passato. Tuttavia, l’intenzione della Società è quella di alimentare il sogno di una comunità e di un territorio che vede nel calcio un’occasione di crescita e di riscatto. Gli sforzi fatti serviranno a cementare una passione che unisce il paese e stimola le sue energie migliori, specialmente quelle più giovani. In questo solco, inseriamo la qualità e l’esperienza di Francesco D’Angelo, a cui porgiamo i nostri auguri di buon lavoro al servizio del progetto giallorosso”.