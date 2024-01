A Rosarno la protesta degli agricoltori. Se il governo non interviene la situazione può precipitare

Bloccata la superstrada Jonio Tirreno

La gravissima crisi economica sta smantellando tutte le certezze acquisite negli anni. Una politica sbagliata ha messo a repentaglio migliaia di agricoltori in Calabria. A Rosarno la protesta pacifica degli agricoltori vuole essere un monito per la classe politica italiana ed europea nel prendere decisioni di aiuto per i piccoli imprenditori agricoli. Dal caro gasolio alle tasse ormai non più sostenibili i punti salienti della protesta. La Calabria e la piana di Gioia Tauro nella morsa della gravissima crisi economica non più accettata dagli agricoltori. Lo Stato si deve svegliare, basta con interventi a pioggia senza una logica