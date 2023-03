La presentazione dello splendido libro di Arcangelo Badolati “La Calabria delle Meraviglie” ci consente di poter rappresentare questa regione nel più vero delle sue sembianze, spesso offuscate da notizie di criminalità organizzata. La manifestazione si terrà nella Sala del Carroccio del Campidoglio, in Roma. Saranno presenti: Domenico Naccari, che introdurrà il convegno quale vicepresidente dell’Accademia, Federico Rocca, che darà i saluti istituzionali quale Consigliere di Roma Capitale, Lucio Presta, che interverrà sul libro essendosi interessato della prefazione, Giacomo Francesco Saccomanno, che concluderà i lavori commentando l’opera e illustrando le ragioni della costituita Accademia Calabra. L’autore, certamente, entusiasmerà la platea sia per l’amore viscerale della propria terra e sia perché, per la prima volta, pur essendo un esperto di ‘ndrangheta, parlerà della Calabria migliore, delle sue risorse e delle sue meraviglie. A moderare il dibattito un altro illustre calabrese: Giuseppe Malara, noto giornalista di TG2 RAI. Un inizio del percorso intrapreso che sarà, sicuramente, scoppiettante e consegnerà ai partecipanti quella Calabria nascosta e che è, invece, presente in tutte le regioni italiane, in Europa ed anche nel mondo. Una regione di grandi menti, di intelligenze al di fuori del comune, di caparbietà, di costanza, di grande forza interiore, ma anche di disperazione, povertà e tanta umiltà. Un territorio che ha conosciuto disastri, occupazioni, prepotenze, domini, ma che si è sempre rialzato ed ha costruito la sua forza con il duro lavoro e con l’ingegno di tanti lavoratori. Questa è la nostra Calabria!