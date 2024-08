21 agosto area villa

Apertura festa

BANDIERA “ROSA” TRIONFERÀ

Intervengono:

Mariacatena Scali – Segretaria PCI Polistena – comitato centrale PCI – consigliera comunale

Giada Caracciolo – componente segreteria PCI Polistena

Maria Catena Napoli – direttivo PCI – Assessore comunale con delega alla cultura e alla pubblica istruzione

Dalle ore 20 SERATA GASTRONOMICA

#MENÙ FISSO EURO 12.00

accompagnata dalle musiche del maestro Cecè Calcopietro e dalla cantante Florence

22 agosto

Ore 22 area dibattiti

“ABOLIZIONE DEI TICKET SANITARI:

UNA LEGGE NECESSARIA.

Il PCI a difesa della #sanità pubblica e contro l’autonomia differenziata”.

Introduce e modera:

Fabio Racobaldo – comitato centrale PCI – Ass. Comunale con delega allo sviluppo dell’intelligenza artificiale

Intervengono:

Domenico Lo Polito – Sindaco di Castrovillari

Giuseppe Politanò – direttivo PCI – vicesindaco con delega alle politiche sociali e coord. reg. Avviso Pubblico

Marisa Valensise – comitato spontaneo per la difesa del diritto alla salute

Conclude:

Carlo Romagnoli – segreteria nazionale PCI – responsabile nazionale sanità.

Ore 23 area palco

Musica dance con @KAN DJ b-side

23 agosto

ore 22 area dibattiti

“Diritti fondamentali, #Costituzione, #Mezzogiorno. Le #privatizzazioni dell’acqua, dei beni ambientali e del diritto alla salute compromettono la #democrazia e aumentano le diseguaglianze territoriali”.

Modera:

Michele Carlino – giornalista RAI Calabria

Introduce:

Marco Nasso – assessore comunale all’ambiente

Intervengono:

Renato Briganti – Prof. Diritto costituzionale Università Federico Il di Napoli

Saverio Pazzano – Consigliere Comunale di Reggio Calabria

Enzo Romeo – Sindaco di Vibo Valentia

Michele TRIPODI – Sindaco di Polistena – segreteria nazionale PCI

Ore 23 area palco

Spettacolo di musica leggere con il gruppo AMICI…COME NOI

24 agosto area palco

ore 22.30 comizio di chiusura

POLISTENA, UN PASSO AVANTI

Parleranno:

Mariacatena Scali – Segretaria PCI Polistena – comitato centrale PCI consigliera comunale

Rosamaria Politanò – componente segreteria PCI e ANPI Polistena

Michele Tripodi – Sindaco di Polistena – segreteria nazionale PCI

Ore 23 – Peppe Soks in concerto

A “Villaggio Rosso” sarà possibile firmare in appositi banchetti per l’abolizione dei #ticket sanitari e contro l’autonomia #differenziata.

Sarà attivo un #ledwall con inizio proiezioni dalle ore 18 in poi.