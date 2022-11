Reddito di cittadinanza e Puc: da obbligo a opportunità. Inclusione, partecipazione, cittadinanza attiva: questi i tre principi su cui si fondono i Puc, i progetti utili alla collettività. Si tratta di attività di volontariato, e non di lavoro, che i percettori del reddito di cittadinanza sono chiamati a svolgere sotto la regia e accompagnamento delle Amministrazioni Comunali. I Puc realizzati all’interno dei Settori comunali i cui percettori Spagnolo Pasquale , Spagnolo Saverio, Barbaro Rocco, Trimboli Francesco, Carbone Pasquale stanno fornendo i loro servizi per il bene della collettività Platiese , dimostrando puntualità ,serietà ed abnegazione rispetto ai compiti assegnati nei rispettivi progetti “DifferenziAmo insieme” e “Cura ambiente e verde pubblico”, con il loro apporto sono stati potenziati , l’organizzazione del Centro di Raccolta RAEE , la pulizia del verde nelle Aree Pubbliche e nelle Scuole ed è stata avviata una campagna di sensibilizzazione in materia di tutela e cura dell’Ambiente.

Il Comune di Platì affiancherà i percettori del reddito di cittadinanza affinché vengano avviati alla ricerca di un lavoro stabile ed alla formazione professionale, attraverso anche le strutture e gli enti sovracomunali, all’uopo preposti.

Attualmente i percettori sono accolti dal Comune di Platì e sono avviati a esperienze di volontariato, per un totale di 8 settimanali ed attraverso i Puc, che rappresentano un’occasione per la persona di contribuire al benessere della comunità, mettono a disposizione le proprie competenze e capacità.

I progetti attivati sono strutturati secondo una logica di prossimità e di welfare generativo, un welfare che non si esaurisce nell’erogazione di prestazioni economiche, ma valorizza la promozione e l’attivazione delle persone, prefissandosi l’obiettivo di raggiungere almeno tre risultati: il primo è che persone ,che da tanto tempo mancano dal lavoro vengono reintrodotte in un processo di responsabilizzazione di carattere protetto; secondariamente si punta a rinforzare il percorso di ricerca delle competenze e abilità, ed infine, attraverso le nuove attività tutta la comunità Platiese ne trae un beneficio.