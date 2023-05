Il commissario Montalbano, serie tv tratta dalla penna di Andrea Camilleri e interpretata da Luca Zingaretti, è tornata in replica su Rai1. Questa volta si è presenta in edizione restaurata 4K Ultra HD.

Il lavoro di restauro ed il Re-Mastering dal 35 millimetri al 4K è stato coordinato da Gianni Monciotti ed effettuato nei laboratori Augustus Color di Palmi (RC). Le nuove puntate restaurate sono andate in onda dal 17 aprile al 1 Maggio scorso.

I tecnici operanti nella sede di Palmi sono ormai una realtà nazionale del restauro cinematografico, e hanno “salvato dall’usura del tempo” diverse pellicole di interesse storico, artistico internazionale.

La presenza dell’Augustus Color in Calabria, azienda leader per la post produzione ed il restauro, avendo mantenuto in perfetta efficienza il laboratorio fotochimico e cinematografico, ha ricevuto un plauso anche dalla Fondazione Calabria Film Commission.

La Calabria può oggi vantare la presenza sul territorio di un centro di restauro all’avanguardia. Il Commissario Anton Giulio Grande ha molto apprezzato questa realtà produttiva di eccellenza del made in Italy in grado di valorizzare il territorio, nell’ottica dell’attrazione di investimenti.