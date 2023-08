Infortunio per Tony Hadley prima di un concerto in Calabria.

L’ex leader degli Spandau Ballet ieri sera a Palmi in Calabria è scivolato nel camerino mentre attendeva di salire sul palco in piazza Primo Maggio per esibirsi nell’ambito dei festeggiamenti per la Varia davanti, stando alle stime degli organizzatori, a circa ventimila persone.

Hadley, che si è comunque esibito, potrebbe avere riportato la rottura del menisco.

Il cantante britannico, ex frontman del gruppo musicale leader del filone musicale New Romantic e da più di trent’anni in carriera come solista, assieme alla band che lo accompagna, ha proposto il proprio repertorio rimanendo seduto su uno sgabello e con la gamba infortunata stretta da una evidente fasciatura.

In precedenza Hadley aveva ricevuto il Riccio d’Argento di Fatti di Musica di Ruggero Pegna quale Music Legends Award, premio riservato ai miti della musica mondiale. Oggi, secondo quanto si apprende, nell’ospedale di Lamezia Terme verranno eseguiti gli accertamenti per verificare l’entità del danno subito da Hadley. (ANSA)