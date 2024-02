Tanta paura ieri sera a Palmi, la cittadina della Costa Viola, ha avuto attimi di tensione per il forte vento che ha causato disagi e danni, fortunatamente non a persone.

Alberi caduti, la croce della Chiesa del Soccorso divelta, oltre alla caduta di un tetto che fortunatamente non ha causato danni, ma che vista la gente per strada, in pieno centro sul Corso a Piazza Cavour, poteva avere conseguenze ben peggiori, ma sembra che ad essere danneggiati siano stati delle automobili in sosta e parte dell’arredamento esterno di un locale. Tanti sono stati i disagi che è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco. (GiLar)

Grazie per aver letto questo contenuto, continua a seguirci!!