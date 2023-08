Prosegue con costante successo la ricca e accattivante Stagione estiva 2023 ideata dal Coro Lirico Siciliano per il Teatro “Motta” di Palmi.

Mercoledì 30 Agosto, alle 21, il comico e attore pugliese UCCIO DE SANTIS, reduce dal successo delle puntate speciali su RAI2, approda a Palmi con uno spettacolo di cabaret: un mix esplosivo di monologhi, un viaggio attraverso gag irresistibili, racconti di vita vissuta alternati con i video che hanno fatto la storia del programma televisivo “Mudù”. Uno show coinvolgente che racconta la vita di un comico “per vocazione”.

Il 31 Agosto, invece, è la volta di “Emozioni”, viaggio tra le canzoni di Battisti e Mogol, concerto – racconto prodotto dallo stesso interprete dello spettacolo, Gianmarco Carroccia, che nasce per valorizzare e diffondere l’opera di due dei più grandi artisti che il panorama della musica italiana abbia mai avuto: Lucio Battisti e Mogol. L’evento prevede l’esecuzione, rigorosamente dal vivo di 20 brani che meglio descrivono il fortunatissimo sodalizio Battisti/Mogol, narrando una sorta di vera e propria biografia musicale e mettendo in risalto tutte le sfumature che si nascondono dietro ogni singola canzone. Mogol racconterà (e svelerà) così aneddoti e significati legati ad ogni brano.

Stagione realizzata in partenariato con il Comune di Palmi nell’ambito del progetto strategico integrato “Il Borgo ‘la Marinella’ di Palmi: Un Teatro sui Paesaggi” e in media partnership con RAI CALABRIA.