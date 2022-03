“Un onore poter ospitare la meritoria iniziativa promossa dal Lions Club di Reggio Calabria per la giornata di screening gratuito per l’osteoporosi tenutasi ieri presso la Sala Boccioni di Palazzo Alvaro. Ringrazio i promotori della campagna, nello specifico il Lions Club Reggio Calabria Sud “Area Grecanica”, che hanno voluto porre l’attenzione su un tema di grande importanza come quello della prevenzione dell’osteoporosi. Come istituzioni siamo contenti di poter dare spazio ad iniziative di qualità come quella promossa dal Lions, spero possano esserci in futuro altre occasioni di collaborazione”. Cosi il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace a margine della visita al punto di controllo per lo screening gratuito per l’osteoporosi promosso dal Lions Club Reggio Calabria Sud “Area Grecanica”, tenutosi ieri, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, presso la Sala Boccioni di Palazzo Alvaro.