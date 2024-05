La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha patrocinato ed ospitato il convegno “Il ruolo della nutrizione nell’attività sportiva”, promosso dal Coni, Ordine degli psicologi della Calabria e CentroConi.

Nella sala “Perri” di Palazzo Alvaro si sono alternati gli interventi di Maurizio Condipodero, presidente regionale del Coni, Franco Campolo, vicepresidente dell’Ordine degli psicologi, Demetrio Albino, Direttore scientifico SRdS Calabria, Giovanni Foti, nutrizionista sportivo, Benedetta Lombardi, psicologa dello Sport, e di Giovanni Latella, consigliere comunale di Reggio Calabria delegato allo Sport.

In una sala gremita principalmente di ragazzi delle società sportive reggine, il rappresentante dell’Amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà ha sottolineato l’impegno dell’Ente in un settore chiave per la crescita sociale del territorio e per il benessere della comunità.