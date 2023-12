A Natale un italiano su tre regalerà prodotti enogastronomici

ROMA (ITALPRESS) – Siamo entrati nel vivo del periodo natalizio. Un momento con un’atmosfera magica fatta di luci, colori e anche shopping e regali. In generale, considerando tutte le spese previste per questo periodo, la maggioranza degli italiani si è fissato un budget di spesa inferiore ai 500 euro, con una concentrazione maggiore nella fascia tra 100 euro e 300 euro. Nello specifico dei regali da donare ad amici e parenti, circa 1 italiano su 3, il 31,7%, acquisterà (o è solito acquistare) beni alimentari e prodotti enogastronomici come vini e cesti natalizi con assortimenti vari. Un regalo “utile” e che valorizza e premia le eccellenze dei nostri territori. A seguire sul podio troviamo i capi di abbigliamento e i giocattoli per i più piccoli che, più di tutti, vivono questo periodo con particolare gioia. Nonostante la frenesia dei tempi moderni e le giornate piene di impegni, lo shopping nei negozi fisici durante il periodo natalizio riesce ancora a vincere la concorrenza dell’e- commerce, soprattutto tra i più giovani e i più anziani.Un’occasione per godersi il proprio tempo libero tra le luci e gli addobbi della propria città e vivere a pieno la magia del Natale.

Dati Euromedia Research – Realizzato il 23/11/2023 con metodologia mista CATI/CAWI su un campione di 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne

– foto ufficio stampa Euromedia Research –

(ITALPRESS).