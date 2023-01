E’ grande attesa a Melicucco per il giorno dell’Epifania al Presepe Vivente organizzato dal GRUPPO GEM , con il corteo dei ReMagi a Cavallo per le principali vie della citta’ ,e la Tradizionale Zeppolata dell’Epifania .

Un Evento di grande fascino arrivato oramai alla 35esima edizione ,un modo unico per chiudere le feste natalizie in compagnia e con degli ottimi Prodotti culinari della Tradizione Melicucchese .

Predisposte gia’ le aree Parcheggio nella Zona Largo Anna Magnani (Pioppeto) e nella parte inferiore della Piazza Senatore Romano ,quest’ultimo luogo di partenza del Corteo dei ReMagi a Cavallo alle ore 18 .00.

Melicucco e Gruppo Gem Pronti dunque a questo Magnifico Evento che fa’ da Chiusura alla Manifestazione piu’ importante del Periodo Natalizio per il Piccolo Paesino della Piana ,che ha registrato nei giorni di Apertura(24-25-26Dicembre-1 Gennaio) oltre 5000 Presenze di Visitatori arrivati da tutta la Regione .