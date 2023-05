A.M.S.I. Associazione Medici Scrittori Italiani

l’AMSI, Associazione Medici Scrittori Italiani, organizza, ogni anno, il suo Congresso in una Regione Italiana diversa. Quest’anno, il 71° Congresso Nazionale lo celebra a Scilla, luogo avvolto nel Mito fin dall’antichità e che, da sempre, è stato fonte d’ispirazione per Scrittori e Poeti.

L’AMSI, fondata dal Chirurgo Achille Mario Dogliotti a Torino nel 1951, è una delle più longeve Associazioni Culturali d’Italia ed ha la finalità di creare e mantenere viva una rete che unisce gli Scrittori-Medici, promuovendone conoscenza e opere presso il grande pubblico.

Col patrocinio del Comune di Scilla e dell’Ordine dei Medici della Provincia di Reggio Cal. nei giorni 26-28 maggio, convergeranno nel magnifico Castello dei Ruffo, Medici-Scrittori provenienti da tutt’Italia.

I lavori congressuali inizieranno venerdì, 26/05, alle ore 14.30.

Nel corso dei lavori saranno presentate, sotto forma di relazioni e comunicazioni, le nuove opere letterarie e poetiche di Medici che scrivono e pubblicano, in continuità con il rapporto che da secoli unisce l’arte di curare la vita umana e la letteratura.

Dr.Santo Gioffrè