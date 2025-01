In occasione de “Il Giorno della Memoria” 2025, l’Istituto comprensivo statale di Laureana di Borrello – Galatro – Feroleto della Chiesa, organizza per i propri studenti, in collaborazione con la sezione intercomunale Anpi Laureana di Borrello – Serrata – Galatro e con l’Istituto “Ugo Arcuri” per la Storia dell’Italia Contemporanea e dell’Antifascismo in Provincia di Reggio Calabria, un incontro sul tema con l’intento di far comprendere meglio, ai ragazzi, gli orrori compiuti ai danni di inermi cittadini invisi, per motivi politici, razziali e di altra natura, a un regime folle, quale quello nazifascista, che è stato possibile abbattere solo dopo il sacrificio di milioni di giovani caduti sui campi bellici della seconda guerra mondiale.

Per l’occasione, la mattina del 25 gennaio, le terze classi del plesso scolastico di Laureana incontreranno lo storico Rocco Lentini, presidente dell’Istituto “Ugo Arcuri” e componente della Commissione didattica dell’Istituto nazionale “Ferruccio Parri”, che, durante i lavori, coordinati dalla presidente Anpi Amalia Giordano, parlerà del suo libro “Nel recinto dell’inferno. I calabresi nei lager nazisti”.

Il volume di Lentini è una pietra miliare per gli studi nel settore. Infatti smentisce la retorica di una Calabria estranea alle persecuzioni naziste e alla lotta all’antifascismo illustrando i documenti che testimoniano le sofferenze patite da tantissimi calabresi dentro i campi di concentramento allestiti in tutta Europa dalle truppe teutoniche delle SS.

Inoltre, il libro, accorpando schede nominative precise degli internati, dati e testimonianze, compone i diversi drammi in un contesto unitario, tracciando anche le linee guida per altri studi sull’argomento che, ancora oggi, presentano lacune, incertezze ed omissioni che attendono di essere chiarite e colmate.