A Lampedusa ispezione di Questura e Capitaneria su nave seawatch

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) ITALPRESS – Sono in corso le operazioni di verifiche amministrative per la ong Seawatch, da parte della Questura di Agrigento, Capitaneria di Porto, Squadra Mobile della Polizia di Stato e la Digos. La nave Aurora dell’ong ieri aveva ricevuto Trapani come porto di sbarco, disattendendo le indicazioni delle autorità, l’ong ha sbarcato i migranti nel porto di Lampedusa. Si valuterà eventuale sanzione e/o fermo amministrativo della nave, come previsto dal decreto Cutro. (ITALPRESS).

Foto: xn3