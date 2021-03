Si è svolta giorno 15 marzo 2021, nel rispetto della normativa anticovid L’Assemblea di Sezione Dell’Aiga presso la sala riunioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Palmi, per discutere sui seguenti punti all’ordine del giorno: Relazione di fine mandato del Presidente; Elezioni per il rinnovo del Direttivo di Sezione e del Presidente per il biennio 2021-2022.

Il Presidente uscente Vincenzo Barca ha tracciato il bilancio degli eventi formativi e delle attività realizzate durante il suo doppio mandato dal 2017 al 2021. In particolare, tra i numerosi eventi formativi ha voluto ricordare i convegni dell’ultimo periodo, nonostante l’emergenza covid-19 ed il lockdown, l’Aiga palmese sotto la guida del Presidente Barca non si è mai fermata, infatti per dare seguito e continuità all’attività associativa ha organizzato diversi incontri, corsi formativi e assemblee in modalità webinar, tra i più rilevanti il corso formativo sul processo telematico e l’udienza da remoto in modalità e-learning. Il partecipatissimo convegno dal titolo “Disomogeneità e frammentarietà della giustizia” avente ad oggetto la disamina dei protocolli operativi del Foro di Reggio Calabria e degli altri Tribunali del Distretto di Corte di Appello di Reggio C., con l’intervento tra gli altri rispettivamente dei Presidenti dei C.O.A di Palmi, Locri e Reggio Calabria e del Consigliere Nazionale Forense Avv. Francesco Napoli. Infine i due corsi di formazione professionale in modalità F.A.D. organizzati dalla sezione palmese insieme con le sezioni di Locri e Reggio Calabria, quello per Curatore Fallimentare che si è svolto in 12 moduli ed è terminato nel mese di dicembre 2020 e l’altro per Custode Giudiziario e Professionista Delegato alle vendite che si è svolto in 5 moduli ed è terminato lo scorso mese di febbraio 2021, con la partecipazione come docenti tra gli altri dei Giudici dell’esecuzione del Tribunale di Reggio Calabria la dott.ssa Drago e la dott.ssa Albano ed dei notai Francesco Paderni e Maria Tripodi. Il Presidente Barca ha voluto inoltre rimarcare Il supporto dell’AIGA in favore dei colleghi all’interno del Foro palmese in piena collaborazione con le altre realtà associative e con il C.O.A. Il successo della Sezione in occasione delle Elezioni per i componenti del Comitato Pari Opportunità con risultati lusinghieri. Le Istanze del Direttivo Aiga palmese per l’emergenza Covid recepite dal C.O.A., a tutela e solidarietà dei praticanti avvocati per l’esame di abilitazione, l’istanza per il vaccino nei confronti di tutti gli operatori di diritto evidenziando l’attività essenziale posta in essere dagli avvocati nelle aule dei tribunali ma anche fuori dai palazzi di Giustizia. Da ultimo e certamente non per ordine di importanza, Il Presidente Barca ha evidenziato le attività sociali e di volontariato svolte dalla Sezione sul territorio tra le quali la partecipazione con doni alimenti e dolciumi natalizi alle cene della solidarietà per gli immigrati, il dono di una tela al Comune di Oppido Mamertina in occasione dell’inaugurazione il 16 maggio 2019 dell’Ufficio del Giudice di Pace ed ivi esposta, il dono di 400 mascherine nella fase 2 dell’emergenza Covid, quali presidi di protezione per il personale del Tribunale di Palmi, Il dono a fine anno di cinque Quintali di beni alimentari di prima necessità e giocattoli ai ragazzi della Comunità Luigi Monti di Polistena, nonché il rilancio della collaborazione con la Fondazione Aiga T. Bucciarelli, polo di eccellenza nell’offerta formativa professionale, avente peraltro in questo momento storico culturale come Presidente Nazionale la past Presidente di sezione l’Avv. Giovanna Suriano, che peraltro è stata la madrina del passaggio di testimone tra i due presidenti.

A seguire si è proceduto con l’elezione per il rinnovo del Direttivo e del Presidente, su proposta del Presidente uscente Barca, l’Assemblea dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati di Palmi ha scelto l’indiscussa e unanime continuità nell’assetto dirigenziale locale. La Presidenza della Sezione è passata, dopo quattro anni, dall’Avv. Vincenzo Barca che ricopre attualmente la carica di Vice-Coordinatore regionale Aiga Calabria e componente nella Commissione Aiga Formazione Nazionale, all’Avv. Mariano Parisi, già Segretario di Sezione. L’Ufficio di Presidenza è composto, oltre che dal predetto, anche dagli Avv.ti Vincenzo Tracuzzi nel ruolo di Vice presidente, Concettina Mercuri Segretario, Santina Ruggiero come Tesoriere, nonché dagli altri componenti il Consiglio Direttivo formato dai Consiglieri Avv.ti Sabrina Frisina, Francesco Giovinazzo, Rosalba Tornese, Giovanna Zampogna e Mattea Tripodi. Infine su proposta del neo Presidente Mariano Parisi è stato votato ad acclamazione come Consigliere Nazionale di Sezione e delegato al Congresso Nazionale del prossimo ottobre 2021 il past Presidente Vincenzo Barca, completando i componenti del Direttivo di Sezione. La parola chiave ha detto il neo Presidente Mariano Parisi è: “Continuità in progressione, nel solco della tradizione e della linea innovativa di politica forense a sostegno della giovane avvocatura e nelle attività formative di alta qualità. Il neo Presidente Parisi, punta su una squadra già affiatata e motivata, un gruppo solido e coeso, ottime sinergie nel Distretto di Corte d’Appello con le sezioni limitrofe, rapporti proficui con l’Istituzione forense e la dirigenza regionale e nazionale Aiga. Ogni attività associativa messa in campo sarà, dunque, realizzata a misura ed a supporto dei giovani praticanti e Avvocati del Foro di Palmi.