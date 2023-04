Si rinnova, pure per quest’anno, a Gioia Tauro, il consueto appuntamento con “Il Maggio dei Libri”.

L’Amministrazione Comunale – Assessorato alla Cultura ha, infatti, aderito, con un ricco programma d’iniziative, alla campagna nazionale di sviluppo della lettura, promossa dal CEPELL – Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura, che, in continuità con l’ultima edizione di “Libriamoci”, celebra l’importanza della lettura come strumento di forza e consapevolezza, capace di rendere automaticamente liberi.

Per caratterizzare l’edizione annuale dell’ormai storicizzata iniziativa del Cepell è stato scelto il tema “Se leggi sei forte!”, perché chi legge è più al sicuro, più difeso e armato di idee, contro ingiustizie, sofferenze e ostacoli e, dunque, sa come prendersi cura di sé stesso e reagire di fronte alle avversità.

Tre i filoni che caratterizzano l’edizione: “La forza delle parole”, “I libri quelli forti” e “Forti con le rime”.

Su queste importanti tematiche, che offrono molteplici spunti trasversali a diversi generi letterari, l’Amministrazione Comunale ha elaborato un programma variegato di appuntamenti con l’obiettivo di sensibilizzare tutta la cittadinanza – che si auspica partecipi numerosa, al pari degli anni precedenti – a condividere momenti di riflessione e di socializzazione, attraverso il filo conduttore della lettura.

Tanti gli autori che hanno confermato l’adesione all’evento, che durerà per tutto il mese di maggio, in base ad un nutrito calendario (che sarà pubblicato a giorni) e che vede, quale primo ospite illustre, l’autore Mimmo Gangemi, il quale presenterà “L’atomo inquieto”, sua ultima fatica letteraria, alle ore 18:30 del prossimo 5 maggio.

Novità dell’edizione annuale della kermesse è la scelta della location, che, diversamente dal passato, sarà unica per tutte le presentazioni, che si terranno, a partire dalle 18:30, in un’area appositamente attrezzata del lungomare cittadino.

Oltre ai testi di autori emergenti locali, saranno, tra gli altri, presentati i libri degli scrittori Natale Pace, Paolo De Chiara, del Direttore dell’emittente televisiva Ten, Attilio Sabato, nonché il volume dell’on.le Pino Soriero, attuale Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Roma e già Sottosegretario di Stato, sul tema del grande porto di transhipment della Città pianigiana.

A moderare gli incontri nomi anche prestigiosi del panorama istituzionale.

Entusiasta del palinsesto del “Maggio dei libri” 2023, il vice sindaco ed assessore alla Cultura, Carmen Moliterno, evidenzia orgogliosa che la manifestazione di quest’anno è stata patrocinata dalla Polizia di Stato e da tutte le Forze Armate di Città (Arma dei Carabinieri, Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza), i cui vertici istituzionali tiene a ringraziare particolarmente per la loro immediata disponibilità.

La stessa, inoltre, rimarca che, la manifestazione (che è la prima di una nutrita serie di eventi in programma, anche con il coinvolgimento delle scuole), dopo il successo della passata edizione, che ha giovato a Gioia Tauro il titolo di “Città che legge” (riconoscimento del Ministero della Cultura) ambisce allo stesso edificante risultato anche per l’anno corrente.