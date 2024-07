Grande fermento a Galatro (RC) dove il 02.08.2024 dalle 21 in poi sarà presente il Procuratore delle

Repubblica di Napoli Dott. Nicola Gratteri per la presentazione del suo ultimo libro ‘IL GRIFONE’.

Accoglienza organizzata nei minimi dettagli da parte dell’associazione organizzatrice

ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CITTA’ DI GALATRO presieduta dall’avv. Maria Grazia Simari che

, in collaborazione con l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Sandro Sorbara, non ha

lasciato nulla al caso in termini di attenzione su ogni aspetto della manifestazione.

Un grande entusiasmo precede l’arrivo del Procuratore Gratteri che per la terza volta verra’ ospitato

nella piccola comunita’ termale.

Dialogheranno col Dott. Gratteri i giornalisti : CONSOLATO MINNITI E MICHELE

ALBANESE.

L’evento e’ patrocinato da Consiglio regionale della Calabria, Città’ metropolitana di Reggio cal.,

UNPLI, Taurianova Capitale del Libro.

Pubblico delle grandi occasioni in vista di quello che sarà’ certamente uno degli eventi piu’ importanti

dell’estate galatrese.

Saranno presenti: oltre al sig. Sindaco Sandro Sorbara, il comandante della locale stazione dei

carabinieri di Galatro Mar. magg. Vincenzo Spataro, il Tenente Samuele De Cinto comandante del

nucleo operativo e radiomobile del comando compagnia carabinieri di Gioia Tauro, il Commissario

capo Dott. Roberto Priolo Polizia di Stato Polistena,,la DS dell’IC Laureana Galatro Feroleto

Dott.ssa DE LUCA CINZIA EMANUELA, Assessore alla cultura di Taurianova Dott.ssa Maria

Fedele, GIUSEPPE FATA, artista di origine galatrese noto per le sue ‘teste sculture’ e conosciuto in

tutto il mondo per le sue opere che esaltano la bellezza e l’eleganza delle creazioni sartoriali. Fata

installera’ per la seconda volta ed in esclusiva per la manifestazione che vede presente il Procuratore

Gratteri , l’opera dedicata alla Madonna Della Montagna in Galatro ed esposta per la prima volta in

occasione del premio letterario ‘Galatro mia ‘ organizzato dalla pro loco di Galatro (RC). Sara’

presente anche l’attrice Annalisa Insarda’ madrina dell’associazione pro-loco città’ di Galatro. Tra il

pubblico anche il noto musicista jazz Nicola Sergio galatrese d’eccellenza, Don Pino De Masi,

Vincenzo Chindamo, Don Roberto Meduri parroco di Galatro, Rag. Francesco Fruci, Il presidente

delle Terme di Galatro dott.Domenico Lione, Il sig. Sindaco di Feroleto della Chiesa Dott. Antonio

Tranquilla assieme al parroco Don Antonio Lamanna, il sig. Sindaco di Giffone Si. Antonio Albanese

assieme al parroco don Salvatore Tucci. Sara’ presente il primario della radiologia di Polistena dott.

Domenico Antonio Cordopatri unitamente alla dott.ssa paola Mercuri : i due medici in

collaborazione anche col Dott. Salvatore Marafioti e col Dott. Pasquale Iozzo lo scorso inverno

hanno sostenuto la pro-loco nella campagna screening contro il tumore al seno, visitando

gratuitamente oltre 70 donne che, per oltre la meta’, erano sotto la soglia d’eta’ per lo screening.

Saranno presenti tantissimi cittadini non solo provenienti da Galatro ma da ogni parte della piana di

gioia Tauro.